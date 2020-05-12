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Haberler Ekonomi Ege’nin sütünü ÖRKOOP işleyecek

’nin sütünü işleyecek

Ege’nin sütünü ÖRKOOP işleyecek
Giriş Tarihi: 12.5.2020

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 41 yıldır faaliyetlerini sürdüren Nazilli ve Çevresi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ÖRKOOP Başkanı Ünal Önal, Buharkent'te açacakları tesisle Ege'deki üretilen sütleri işleyeceklerini açıkladı. Bu zorlu günlerde devletin yanlarında olmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirten Başkan Önal, "Kooperatifimizde günlük ortalama 325 ton süt üretimi vardı. Tesislerimizde ise toplamda günlük 40 tonluk yoğurt, peynir, kaşar, ayran ve tereyağı üretimi yapıyoruz. Kendi markamızla birçok yerel ürünü de kendi tesislerimizde işleyerek Türkiye geneline satışını yapıyoruz. Buharkent OSB'de açılacak olan süt işleme tesisinde Aydın, Muğla, İzmir, Denizli gibi illerden gelen sütler işlenecek. Bu da bölgemizdeki üretimi ve istihdamı artıracak" dedi.

MEHMET KAVAS

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