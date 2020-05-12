‘Koronanın düşmanı hamamlar açılsın’

Karaca, "Temizlik yuvası işyerlerimizde korona virüs barınamaz. Tam aksine virüsle hamama gelen temizlenir, koronayı atar gider" dedi. Hamamların ve banyoların temizlik ve hijyen merkezleri olduğuna dikkat çeken Nafi Karaca, "Uzmanlar insanların sık sık ellerini sabunla yıkamalarını öneriyor. Çünkü ele bulaşan korona virüs 20 saniye sabunla yıkandığında ölüyor, kayboluyor. Bunu dünyada ve ülkemizde tüm bilim adamları defalarca vurguladı ve halen de öneriliyor. Öte yandan uzmanlar 30 derece sıcaklıkta virüsün bulaş gücünü yitirdiğini de dile getiriyor. Dolayısıyla sabunun, sıcağın, temizliğin kaynağı olan hamam ve banyolarımızın çalışmamasının hiçbir nedeni bulunmamaktadır. Tam aksine, hamam ve banyolarımız, halkın temizliğine, virüsle yapılan mücadeleye önemli katkı koyacak niteliktedirler. Çünkü sabun ve sıcak virüsün düşmanı" dedi.

SOSYAL MESAFE ZATEN VAR

AVM'lerin çalışmaya başladığını da hatırlatan Başkan Karaca, "Temizlik temel ihtiyaçtır, sağlık için vazgeçilmezdir. Hamamlarda insanlar zaten 2 metre arayla yıkanır, ayrı odalarda kurulanır. Sosyal mesafe kuralı doğal olarak işler. Hamamlarımızda banyolarımızda virüs yaşayamaz. O nedenle hamam ve banyo işletmecilerini ve çalışanlarının mağduriyetine son verilsin" ifadelerini kullandı. Karaca, "Bu talebimizi başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere ilgili mercilere yazdık. Hamam ve banyolar bir an önce açılmalı" diye konuştu.





TURİZM DEĞERİ YÜKSEK

Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a iletmek üzere bir rapor hazırladıklarını söyleyen Başkan Nafi Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk hamamının turizm değeri de bulunmaktadır. Gerek İzmir'de gerekse diğer turistlik bölgelerde pek çok 5 yıldızlı lüks oteller müşterilerini randevu ile tarihi kimliğe sahip hamamlarımıza göndermektedirler. Yakın zamanda otellerin de açılması gündemde. Bu otelleri açarken sektöre destek hizmeti veren hamamlarımız da gözden kaçırılmamalı."