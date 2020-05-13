Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan Hemşireler Haftası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutladı. Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Albayrak, "Salgına karşı mücadelenin ön safında en önemli donanımları yetenekleri ve şefkatleri ile fedakârca görev yapan tüm hemşirelerimizin 12 Mayıs Hemşireler Günü kutlu olsun. Bu mücadelede milletimiz sizlerin ellerine emanet olduğu için çok şanslıyız, iyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 'Hemşireler Günü' mesajı