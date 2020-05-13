Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Mayıs Çarşamba döviz kuru...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginlikler ve ekonomilerin yeniden açılması konusundaki belirsizlikler küresel piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor. Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 300 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bine yaklaştı. Vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ise dün gelen açıklamalarla törpülendi. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 13 Mayıs Çarşamba döviz kuru...