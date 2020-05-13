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Haberler Ekonomi Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Mayıs Çarşamba döviz kuru...

? Euro ne kadar? Çarşamba ...

? Euro yükseldi mi? kurunda yaşanan dalgalanmalar merak ediliyor .Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,9940 lira, avronun satış fiyatı ise 7,6070 lira olmuştu. Dün yüzde 1,1 düşüşle 7 seviyesinin altına gerileyen dolar/TL ise, bugün bankalar arası piyasanın açılışında ne kadar oldu? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? İşte Çarşamba ...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 13 Mayıs Çarşamba döviz kuru...

13.05.2020, 09:31

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin tedirginlikler ve ekonomilerin yeniden açılması konusundaki belirsizlikler küresel piyasaların karışık bir seyir izlemesine neden oluyor. Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 4 milyon 300 bini geçerken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 bine yaklaştı. Vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesi ve ekonomilerin yeniden açılmasına ilişkin iyimserlik ise dün gelen açıklamalarla törpülendi. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 13 Mayıs Çarşamba döviz kuru...

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