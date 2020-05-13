Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Haziran ayında müjdemiz olacak

"COVID-19 Türkiye Platformu"nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "300 stajyer araştırmacıya burs vermeye başladık" dedi.



Bakan Varank'ın açıklamaları şöyle



"8 AŞI PROJEMİZ VAR"

Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalarımıza virüs daha sınırlarımıza girmeden başladık. Bugün 17 projemiz devam ediyor. Bunların içinde 8 aşı projemiz var. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Birinde hayvan deneyi aşamasına geldiğimizi açıklamıştım.





"HAZİRAN AYINDA YERLİ İLAÇ KONUSUNDA MÜJDEMİZ OLACAK"

Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaçta önemli bir müjdemiz olacak. Covid-19 projelerinde 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum.

Tıbbi tanı kitleri önemli teknolojilerden bir tanesi. Tanıda ne kadar iyiyseniz tedavide etkinliğiniz o derece artıyor. KOBİ'lerden ürün odaklı projeleri talep ettik, bir haftada 446 başvuru aldık. KOBİ'lerin gücünü bize bir kez daha göstermiş oldu. Tanı alanında 10 projeyi destekliyoruz.