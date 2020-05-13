Türkiye temiz enerjide en çok yabancı yatırım çeken 7. ülke oldu

Financial Times tarafından yayımlanan ve küresel ölçekte yabancı yatırımları izleyerek yatırımcılara güncel bilgiler sağlayan fDi Magazine, "2020 Yılı Avrupa'da Yenilenebilir Enerji Yatırım Bölgeleri" araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, temiz enerji alanındaki öncü ülkeler, yabancı yatırım projelerinin sayısı ve nüfusa oranla temiz enerji yatırımları olmak üzere iki kategoride değerlendirildi.

Avrupa'da, 2016-2019 yıllarında yenilenebilir enerji sektöründeki doğrudan yabancı yatırım bilgilerini inceleyen araştırmada, bu dönemde en az 5 yabancı yatırım projesi almış ülkeler değerlendirmeye alındı.

Türkiye, yenilenebilir enerji alanında 19 doğrudan yabancı yatırım projesiyle, 20 ülkenin yer aldığı "Yenilenebilir Enerjide En Çok Yabancı Yatırım Çeken Ülkeler" listesinde 7. oldu.

AVRUPA'DA LİDER ÜLKE İNGİLTERE

Avrupa, 2019'da temiz enerjide doğrudan yabancı yatırımlarda küresel ölçekte lider konumunda yer aldı. Bu dönemde, özellikle yenilenebilir enerji üreticilerine yönelik devlet teşvikleri sayesinde son 8 yılın en yüksek yabancı yatırım tutarlarına ulaşıldı.

İngiltere ise temiz enerjide yabancı yatırımda Avrupa'nın ilk sıradaki ülkesi olarak kayıtlara geçti. Ülkede, enerji üretimi ve ilgili operasyonlara yönelik doğrudan yabancı yatırımlar, öncelikli olarak rüzgar ve biyokütle enerjisine yöneldi.

Bu gelişmede, İngiltere'nin 2030 yılına kadar 30 gigavat büyüklüğünde deniz üstü rüzgar enerjisi kurulumunu hedefleyen stratejisinin büyük etkisi olduğu vurgulandı. İngiltere'yi, güneş enerjisindeki yatırımlarla öne çıkan İspanya takip etti.

NÜFUS ORANINA GÖRE YATIRIMLAR DA İNCELENDİ

Araştırmada, coğrafyasının sunduğu avantajları etkin yabancı yatırımlara dönüştürmeyi başaran İspanya'nın, bu yıl tamamlanan Nunez de Balboa Projesi'nin kendi grubunda Avrupa'nın en geniş fotovoltaik projesi olduğunun altı çizildi.

Üçüncü sırada yer alan Fransa'nın, iklim değişikliği stratejisi doğrultusunda yabancı yatırımlara yönelik hazırladığı destekler sonucunda rüzgar enerjisinde çok büyük yatırımlara ev sahipliği yaptığına işaret edildi.

Nüfusa oranla yatırımların incelendiği araştırmaya göre ise, Bosna Hersek, Finlandiya ve Sırbistan ilk sıralarda yer aldı. Söz konusu değerlendirmede, Türkiye 0,23 oranla 18. ülke oldu.