‘Birçok ülkeden şanslıyız’

Türkiye Ziraatçılar Derneği (TZD) Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, Türkiye'nin üretimi aksatmadan sürdüren çiftçiler sayesinde tarımsal ürünlerde yeterlilik düzeyi açısından birçok ülkeye göre daha şanslı durumda olduğunu söyledi. Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, bugünün tarımsal üretimin önemini anlatabilmek için 1984 yılından beri kutlandığını aktaran Demirtaş, "Bu yıl Dünya Çiftçiler Günü Kovid-19'un tarımın önemini kanıtladığı günlere denk geldi" dedi.

ÜRETİMİMİZ AKSAMADI

Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan raporda yer alan tahmine göre, dünyada Kovid-19 nedeniyle ağır açlık çeken insan sayısında artış görüleceğine işaret eden Hüseyin Demirtaş, "Cumhuriyet'in yarattığı sağlam temele dayanarak yeterince desteklenmediği durumlarda bile üretimi aksatmadan sürdüren çiftçilerimiz sayesinde tarımsal ürünlerde yeterlilik düzeyi açısından birçok ülkeye göre daha şanslı durumdayız. Ne var ki ülkemizde tarım ürünleri açısından dışa bağımlılığın giderek arttığı, geleneksel tarım ürünlerimizde bile kendine yeterlilik oranının düştüğü, üreticilerin yeterli kazancı sağlayamaması nedeniyle tarım topraklarının önemli bir bölümünün ekilmeden bırakıldığı da bir gerçektir" açıklamasını yaptı.



'TARIM POLİTİKALARI GELİŞTİRMELİYİZ'

Günümüzde gıda güvenliği ve sağlıklı beslenmenin sağlanmasında ulusal tarım politikasının taşıdığı önemin daha iyi anlaşıldığını kaydeden Başkan Demirtaş, "Gelişmekte olan ülkelerde üretime dayalı ulusal politikaların geliştirilmesi hayati bir önem kazanmış bulunmaktadır. Bu gerçeği inkar eden ya da görmezden gelen ülkeler, önümüzdeki dönemde bir yandan yüksek gıda enflasyonu, diğer yandan yetersiz beslenme hatta açlık gibi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır" diye konuştu.