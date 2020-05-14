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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Mayıs Perşembe döviz kuru...

Doların dünkü kapanışta satış fiyatı 6,9740 lira, avronun satış fiyatı ise 7,5760 lira olmuştu. Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merakla araştırılıyor. Yatırım aracı olarak dövizi tercih edenler 'Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar?' gibi soruları merak ediyor. Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını dolar ve euro fiyatlarını nasıl etkiledi? İşte 14 Mayıs Perşembe döviz kuru...