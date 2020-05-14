Döviz kurunda yaşanan gelişmeler neler? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? Covid-19 pandemisinde "ikinci dalga" endişelerinin büyümesi ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın ekonomide "hızlı toparlanma" umutlarını kırıcı konuşmasıyla Asya borsaları yeni güne ekside başladı. Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili artan "ikinci dalga" endişeleri ve para politikalarında gevşeme konusunda sona yaklaşıldığına ilişkin sinyallerle negatif seyrediyor.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada negatif faiz oranları konusunda görüşlerinin değişmediğini bildirdi. Ekonomik görünüme yönelik belirsizlikler ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğini ifade eden Powell, ilave politika önlemlerinin gerekebileceğini ancak negatif faizin değerlendirdikleri bir araç olmadığını kaydetti.
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 14 Mayıs Perşembe döviz kuru... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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