Emekli maaşları yarından itibaren hesaplara yatacak

Milyonlarca emekliye bayramdan önce maaş ödemesine yarın başlanıyor. Emekli aylığı ödemeleri 22 Mayıs'e kadar tamamlanacak. SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında; Bağ-Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylıklarını alacak. SSK'lılardan ödeme günü 17, 18, 19, 20 Mayıs olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 Mayıs olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. Bağ-Kur emeklileri ve hak sahiplerinden ise ödeme günü 25-26 olanların aylıkları 21 Mayıs'ta; 27, 28 olanların aylıkları da 22 Mayıs'ta hesaplara yatırılacak.