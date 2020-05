Tarımın yıldızı parladı

Cumhuriyetin ilan edildiği tarihte Türkiye nüfusunun yüzde 76'sı kırsalda yaşarken, tarım sektöründen geçimini sağlayan kesim toplumun yüzde 80'ini geçiyordu. 2018 yılı sonunda istihdamda tarım sektörünün payı yüzde 17,3'e gerilemiş durumda. Bu yıl 14 Mayıs Çiftçiler Günü Covid-19 günlerinde kutlanıyor. Ege İhracatçı Birlikleri başkanları da, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla paylaştıkları mesajlarında tarımın öneminin yeniden anlaşılmaya başlandığına dikkat çekti.



"BUGÜN ÇİFTÇİLERİMİZİ BİRLİKTE ALKIŞLAYALIM"

EGE YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI HAYRETTİN UÇAK: Pandemi sürecinin ilk gününden itibaren büyük bir özveri ile çalışan sağlık mensuplarını alkışladığımız gibi, 14 Mayıs çiftçiler gününde de çiftçilerimizi alkışlıyorum. Herkesi de bugün çiftçilerimizi alkışlamaya davet ediyorum. Artan gıda ihracatında hava kargonun önemi büyük. Kargo kapasitemizin arttırılması için herkes elini taşın altına sokmalı.



GIDA GÜVENLİĞİ DAHA ÖNEMLİ HALE GELDİ

EGE KURU MEYVE VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI BİROL CELEP: Ülke olarak organik üretimdeki 35 yıllık birikimimizi avantaja çevirebilir, yeni dönemde organik üretime ağırlık vererek hedef pazarlarımızdaki rakiplerimize karşı rekabette bir adım öne geçebiliriz. Türkiye'nin adının sağlıklı ve kaliteli ürünlerle anılması için çalışmalıyız. Gıda güvenliği artık daha önemli hale geldi. Toprağa önem vermeliyiz.



'TARIMSAL ÜRETİMİMİZ TAVİZSİZ DESTEKLENMELİ'

EGE HUBUBAT BAKLİYAT YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI MUSTAFA TERCİ: Tarım üretimimizi yeterli, verimli, katma değerli ve sürdürülebilir kılmamız İçin çiftçilerimize hak ettikleri desteklerin verilmesi vazgeçilmezdir. Çiftçilerimizin üretimleri iklim koşullarının da büyük etkisi altındadır. Ülkemizin ithalat yerine, yerli üretimi destekleyici politikalara yoğunlaşması Türk çiftçisine verilecek en büyük destek olacaktır.



'HİÇ ÜRETEMEYEN TOPLUMLAR YOK OLUR'

EGE ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI DAVUT ER: Üretmeyen toplumların yok olmaya mahkum olduğu bir gerçektir ve bizi var eden çiftçilerimize her zaman müteşekkiriz. Tarihte rastladığımız belki de ilk meslek olan çiftçiliğin hak ettiği değeri görmesi ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız ve herkesi de görev almaya davet ediyoruz. Genç ve dinamik çiftçiler yetiştirmeliyiz.



'İTHALAT İZİNLERİ ÇİFTÇİYİ ZOR DURUMA SOKUYOR'

EGE MOBİLYA KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI CAHİT DOĞAN YAĞCI: Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile birlikte tarımın ne kadar stratejik bir sektör olduğu da gözler önüne serildi. Ancak özellikle hasat dönemlerinde verilen ithalat izinleri ile çiftçiler zor durumda kalıyor. Ülkemizde tarım sektörünün geleceği için teknoloji ile entegre sürdürülebilir bir tarım anlayışı ile ilerlenmesi gerektiği açıktır.



'ÇİFTÇİLERİMİZ DÜNYA MUTFAĞININ AŞÇI BAŞI'

EGE SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ BAŞKANI BEDRİ GİRİT: Çiftçi ve üreticiler kendilerine ne kadar destek verilirse fazlasıyla insanlığın hizmetine sunacaktır. Onlara her yatırım, varlık/yokluk riskini azaltacak, sağlıklı ve sürdürebilir gıdaya erişim kolaylaşacaktır. Türkiye'nin ihracatı Ocak-Nisan döneminde gerilerken, tarım ihracatı 7,5 milyar dolardan 7,8 milyar dolara yükseldi. Çiftçi ve üreticiler, dünya mutfağının aşçı başlarıdır.



'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK HER ZAMAN ANA GAYEMİZ OLMALI'

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZİ:

Bu süreçte tarımsal ihtiyaçların her zaman başka ülkelerden tedarik edilemeyeceğini de öğrendik. Toplum sağlığı için salgın dönemlerinde başka ülkelerden ithalat yapmak mümkün olamayabiliyor. Üretim politikamızı, tarımda mümkün olduğu kadar dışa bağımlı olmamak üzerine kurmalıyız. Ana gayemiz, tarım sektöründe sürdürülebilirlik olmalıdır.