Emekli aylığı ödemeleri bugün başlıyor

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin bugün başlayan aylık ödemeleri 22 Mayıs'a kadar sürecek. Yeni takvime göre SSK'lılar 15-20 Mayıs tarihleri arasında, Bağ- Kur'lular da 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta; 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta; 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

DÖRT KOLDAN KORONA KORUMASI

Bağ-Kur kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerine ise 21 ve 22 Mayıs'ta ödeme yapılacak. Hükümet, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde çalışanlar gibi emeklileri de de dört koldan korumaya aldı. Bu kapsamda biner liralık bayram ikramiyeleri öne çekildi. En düşük emekli aylığı bin 500 liraya yükseltildi. SSK emeklilerin aylıkları dün itibariyle yatırılmaya başladı. Salgınla mücadele sürecinde, emeklilik süresi dolup da ayrılmak isteyenlerin önünde hiçbir engel bulunmuyor. SSK'lılar işten çıkış sonrası Sosyal Güvenlik Kurumu'na e-devlet üzerinden emekli aylığı başlatma başvurusunda bulunabiliyor.

HAZAL ATEŞ