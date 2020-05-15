Konutta tercih değişiyor

Küresel kovid-19 salgını sürecinde devlet otoritelerinin yaptığı 'evde kal' çağırılarından sonra gayrimenkul sektöründeki tüketici dinamikleri de değişmeye başladı. Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, pandemi sürecinde sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın önemli bir sınavdan geçtiğini belirterek, bu süreçte hemen hemen her sektörde ciddi değişimler yaşandığını ve bunun devam edeceğini söyledi. Kuzu, pandemi öncesinde alım süreçleri ortalama bir ay sürerken, bu süreçte müşterilerin daha hızlı karar aldığını vurguladı. Salih Kuzu, satış ofislerine gelenlerin bu süreçte genellikle evlerin bahçe kullanım detaylarını, zamanında teslim olup olamayacağını ve aidatları öğrenmek istediğini kaydetti. Kuzu, "Deprem beklentisi ve peşinden gelen pandemi süreci, konut alıcılarının öncelikli tercihlerinin, bahçeli ev alma yönünde değişmesine sebep oldu" dedi. Pandeminin ardından konut sektöründeki değişimlerin hızla kendini gösterdiğini anlatan Salih Kuzu, şunları söyledi:

EVE ÇALIŞMA ODASI

"İnsanlar uzun süre evde kaldıkça mekanların hayatlarında ve ruhsal durumlarında ne kadar önemli olduğunu gördüler. Artık açık hava kullanımı olmayan yüksek katlı binalardan, daha az katlı, bahçe ve balkon gibi açık alanları olan mekanlara dönüş başladı. Çalışma odaları tekrar önem kazanacak. Özellikle sitelerde ortak çalışma alanları planlanacak." Küçük konut alanlarının daha büyük tasarlanacağını da kaydeden Kuzu, sözlerini "Bitmiş bahçeli, geniş balkon ve teraslı evler hem satılık hem kiralık olarak çok ilgi görecek ve bu tarz evler daha çok yapılmaya başlanacak" diye tamamladı.





BAHÇELİ EV GÜVEN VERİYOR

SALİH Kuzu, Dekar Yapı'nın uzun zamandır çok büyük olmayan ancak optimum yaşam alanları sunan bahçeli evler inşa ettiğini belirterek, bu tür evlerin en medeni yaşam tarzı sunduğuna inandığını ve bu doğrultuda evler ürettiklerini söyledi. Kuzu, sundukları ve uzmanlaştıkları bakış açılarıyla hem sektörde farklılaştıklarını hem de çok ilgi gördüklerini vurgulayarak, bahçeli evlerde oturanların deprem ve pandemi süreci gibi sorunlar karşısında kendilerini daha güvende hissettiklerini ifade etti



KEMERBURGAZ'DA YENİ PROJE

2020 yılı için planlarını anlatan Salih Kuzu, Ömerli'deki Dekar Kıyı Bahçe ve Bahçeşehir'deki Asmalı Bahçe Şehir projelerinin teslimlerinin devam ettiğini, 2020 yılında da Kemerburgaz'da yeni bir bahçeli ev projesine başlayacaklarını açıkladı.

Yavuz KARAMAN