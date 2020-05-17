Alman turizm uzmanından çarpıcı açıklama!

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgına karşı alınan tedbirler birçok sektör gibi turizmi de durma noktasına getirirken, uzmanlar sektördeki canlanmanın zaman alacağını, tatil seçiminde sağlık ve hijyenin eskisinden daha fazla önem taşıyacağını ifade ediyor.

Dünya genelinde 212 ülke veya bölgeye yayılarak pandemiye dönüşen COVID-19 nedeniyle birçok ülke sınırlarını kapattı, iç ve dış hat uçuşlarını iptal etti ve sokağa çıkma kısıtlamaları uyguladı. Virüsün yayılmasını engellemek için alınan bu tedbirler birçok sektör gibi turizmi de durma noktasına getirdi. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO), dünya genelindeki turist sayısının, COVID-19 nedeniyle 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 azaldığını belirterek, bu düşüşün yıl sonuna kadar yüzde 60 ila 80 seviyelerine ulaşabileceği öngörüsünde bulundu.

TURİZM 2021'DE TOPARLANIR

Turizm sektörü, rezervasyon iptalleri, personel yönetimi ve finansman yapılandırmalarının yanı sıra gelecek döneme ilişkin sağlık kurallarının belirlenmesi ve bunların nasıl uygulanacağına ilişkin belirsizlikle zorlu bir döneme girdi. UNWTO, COVID-19 salgınından dolayı kapatılan ülke sınırlarının açılması ve seyahat sınırlamalarının kaldırılmaya başlanması halinde mayısta dibe vuracak turizmin temmuzdan itibaren tekrar canlanabileceğini öngördü. Uzmanlar, iç turizme yönelik taleplerin dış turizme kıyasla daha erken artmasını beklediklerini ve 2021'de turizm sektörünün toparlanma sürecine girebileceğini kaydetti.

SEYAHAT ETMEYE HEVESLİ ALMAN OLACAK

Avrupa Turizm Araştırmaları Enstitüsü (NIT) Market Araştırmaları Başkanı Ulf Sonntag, Almanya'da ilk olarak iç turizmin tekrar başlatılmasının tartışıldığını dile getirdi. Sonntag, aynı zamanda ülke sınırların nasıl açılacağı ve muhtemelen yılın geri kalanında da uygulanacak sosyal mesafeyle ilgili kurallarla turizm sektörünün nasıl faaliyet göstereceğinin gündeme geldiğini kaydetti.

Sonntag, şöyle konuştu:

"Turizmin tekrar başlaması politikacılara ve aynı zamanda hem gelinen pazarlar hem de gidilecek destinasyonlar da uygulanacak sosyal mesafe gibi kurallara bağlı. Turizmdeki normalleşme yavaş yavaş olacak. Benim çalışmalarımda odaklandığım Almanya'da, talepte muhtemelen sorun olmayacaktır çünkü her zaman seyahat etmeye hevesli Alman olacak."

DAHA ORGANİZE TATİLLERE EĞİLİM VAR

Koronavirüs krizinin uzun vadede turizmi nasıl değiştireceği konusunu da değerlendiren Sonntag, "Şu anda Almanya'da rezervasyon ve bilgi alanında dijitalleşme eğilimi artıyor. Bilgi hızla değişiyor ve insanlar online bilgilere bağlı kalıyor. Tur operatörleri ve seyahat acenteleri şu anda yolu bulmanın gerçekten zor olduğu bu bilgi ormanında müşterilere yardımcı oluyor. Bu yüzden, daha önceki trendlere karşı biraz daha organize edilmiş tatil için bazı eğilimler görüyorum." dedi.