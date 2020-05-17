Beyaz eşyada Avrupa birincisiyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, beyaz eşyanın Türkiye'nin yüz akı sektörlerinden biri olduğunu söyledi. Varank, "Üretim hacmi, ciro, katma değere ve ihracata katkısıyla ülkemizin kalkınmasında öncü rol oynuyor. Mükemmele yakın işleyen tedarik zincirleri sayesinde; Avrupa'nın birinci, dünyanın ikinci üretim üssüyüz" dedi. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Toplantısına video konferansla katılan Varank, salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda üretimin tamamen durdurulması gibi bir yaklaşımlarının olmadığını kaydetti.





12 MİLYAR LİRA TEŞVİK

"Beyaz eşya sektörü, teşvik sistemimizde ayrıcalıklı bir konuma sahip" diyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sözlerini şöyle tamamladı: "2012'den bu yana sektörde 12 milyar liralık yatırımı teşvik ettik ve 10 bine yakın ilave istihdam oluşmasını sağladık. Beyaz eşyada sahip olduğumuz küresel üstünlüğü, pazar payımızı kaybetmemek çok önemli."