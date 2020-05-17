Ejder Yalçın ambulansta ilk ihracat başarısı

TÜRK savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Nurol Makina, Ejder Yalçın 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı'nın yakaladığı ihracat başarısını çeşitlendiriyor. Nurol Makina, Ejder Yalçın'ın farklı konfigürasyonlarına son olarak Ejder Yalçın 4x4 Ambulans'ı ekledi. Ejder Yalçın 4x4 Ambulans, ilk müdahale için sağlık personeline geniş bir iç hacim sunuyor ve yüksek koruma seviyesini sivil bir ambulansın sağladığı ergonomi ile birleştiriyor. Aracın seri üretimine başlandı ve ilk ihracat Ortadoğu'ya gerçekleştirildi.

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