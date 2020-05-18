Çeşme Projesi bölgeyi korumaya alacak

Egeli turizmciler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un "dünyada örnek gösterilecek bir proje" olarak değerlendirdiği "Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi"ne desteklerinin sürdüğünü açıkladı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, "Bu proje Çeşme'yi dünyanın sayılı destinasyonları arasına almakla kalmayacak, bölgeyi korumaya alacak, hoyratça yağmalanmasını da engelleyecek" dedi. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, 15 Mayıs'ta Çeşme'de düzenlenen toplantıda bugünün turizmine değil, gelecek 50 yılın turizmine hitap eden bir konsept yaratmayı amaçladıklarını ve projeyle ilgili toplantıların bakanlığın koordinasyonunda devam edeceğini anlattı. Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi ile ilgili toplantıya katılan Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, "Devletin korumacılık ruhunun ortaya çıktığı bu projeyi destekliyoruz" diye konuştu. Devletin ilk kez böyle koruma ve kalkındırmayı amaçlan bir projeyle ortaya çıktığını vurgulayan İşler, şu görüşleri dile getirdi:

DENİZE SIFIR TESİS OLMAYACAK

"Bu proje bölgeyi ranta açmayacağı gibi Çeşme Yarımadası'nı korumaya alacak. Çeşme'yi dünyanın sayılı destinasyonları arasına almakla kalmayacak, hoyratça yağmalanmasını engelleyecek bir proje. Proje alanının yaklaşık yüzde 93.5'i kamu alanı. Proje kapsamında sahiller, geniş bir band genel kullanıma açık olacak. Denize sıfır turizm tesisi yapılmayacak. Spor turizmi alanları, termal ve sağlık turizmi merkezleri, agro turizm, doğa turizmi, kültür - sanat mekanları ve sergi salonları, kongre, fuar ve etkinlik merkezleri tesislerin arkasındaki alanlarda yer alacak. Eğlence alanlarıyla dinlence alanları birbirinden ayıran proje yıllardır tartışmalarla süren bir sorunu da çözüme kavuşturacak."



HEDEF TURİZMİ 12 AYA YAYMAK

Projenin çevreye duyarlı yaklaşımla hazırlandığını, doğayla uyumlu, ağaç boyunu geçmeyecek yapılaşmanın ve yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmanın öngörüldüğünü anlatan Mehmet İşler, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu proje, neredeyse 2.5 aya sıkıştırılmış bölge turizminin önünü açacak, Çeşme'yi 12 ay turizm yapılacağı bir destinasyon haline getirecek. Bölgede işsizliğin ulaştığı nokta biliniyor. Bu proje işsizlik sorununa da önemli ölçüde çözüm getirecek."







DOĞAYA SAYGILI YATAY MİMARİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ocak ayında Çeşme ve Didim'de doğaya saygılı ve yatay mimarinin uygulanacağı iki büyük proje üzerinde çalıştıklarını açıklamış, "Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi"nin ayrıntılarını Şubat ayında kamuoyuyla paylaşmıştı. Mart ayında İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen "Ege Turizm Planı Değerlendirme Toplantısı"nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, dünyaya örnek olacak, parmakla gösterilecek bir proje hazırlandığını dile getirmişti.