Kovid-19 et tüketimini artırdı

Korona virüs salgını ile mücadelede toplumun kırmızı ve beyaz et tüketimi arttı. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği (TÜDKİYEB) Başkanı Nihat Çelik, kuzu eti tüketiminin bu dönemde yaklaşık yüzde 50 düzeyinde arttığını söyledi.

KUZU ETİNDE FİYATLAR DÜŞECEK

Talep artışından tavukçuluk sektörü de nasibini aldı. Tavuk eti satışları ile birlikte kümes kurma talepleri de iki katına çıktı. Türkiye'de mevcut koyun sayısının bir önceki yıla göre yüzde 5,9 artarak 37 milyonu aştığını kaydeden TÜDKİYEB Başkanı Nihat Çelik, "Koyun eti üretimi 2019 yılında 30 bin 600 ton olarak gerçekleşti. Kovid- 19 pandemisi sürecinde kuzu eti tüketimi yüzde 50 düzeyinde artış gösterdi. Mayıs ayında kuzuların piyasaya sürülmesi ile fiyatlar da geriler" dedi. Nisan 2020 fiyatlarıyla kuzunun toptan satış fiyatının 41 lira olduğunu anlatan Çelik, bu fiyatın geçen aya göre yüzde 0.7 gerilediğini ifade etti.





"HOBİ OLARAK İLGİLENENLER DE VAR"

Korona virüs salgını birçok sektörü durma noktasına getirirken, gıda, hijyen ve e-ticaret alanlarında ise patlamaya yol açtı. Salgın nedeniyle talebin yüksek oranda arttığı sektörlerden biri de doğal yumurta tavuğu oldu. Koçoğlu Tavukçuluk ve Kümes Ekipmanları Firması kurucusu Burak Koçoğlu, "İnsanların köy yumurtası ve köy tavuğu tercih etmeleri işleri hareketlendirdi. Pandemi öncesinde ayda 3-4 kümes kurarken, şimdi aylık 8-9 seviyesine çıktı" dedi. Kanatlı sektörüyle hobi veya ticari olarak ilgilenen iki kesim olduğunu belirten Koçoğlu, "Hobi olarak ilgilenenler kendisinin ve eşinin dostunun yumurta ihyacı için bahçesinde 10-15 tavuk besliyor. Ticari olarak yapmak isteyenler ise iyi bir planlama çalışması yapmalı" diye konuştu.