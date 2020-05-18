Sermaye şirketlerine kar payı dağıtımında esneklik

Ticaret Bakanlığı tebliğiyle sermaye şirketlerinin kar payı dağıtımına getirilen sınırlamaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Buna göre, sermaye şirketlerinde, geçici maddenin yürürlüğe girdiği 17 Nisan'dan 30 Eylül'e kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca yüzde 25'ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek. Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek. Bu sınırlama, iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacak. Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30 Eylül'e kadar yönetim organına kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmeyecek.

30 EYLÜL'E ERTELENECEK

17 Nisan'dan önce kar payı dağıtımı kararı alınıp ödeme yapılmadıysa ya da kısmi ödeme yapıldıysa belirlenen sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler 30 Eylül'e kadar ertelenecek. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecek. Buna göre, salgın kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 120 bin lira ve altında kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler istisna tutulacak.

HAZAL ATEŞ