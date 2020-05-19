Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,56 azalışla 384,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 386 bin 500 lira, en yüksek 390 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 388 bin 300 liradan tamamladı. Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. İşte 19 Mayıs Salı altın fiyatları...
GRAM ALTIN
ALIŞ: 383,14 TL
SATIŞ: 383,33 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 618,80 TL
SATIŞ: 629,40 TL
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.237,50 TL
SATIŞ: 1.258,60 TL
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL
CUMHURİYET ALTIN
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL
Altın fiyatları 19 Mayıs Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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