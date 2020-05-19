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Haberler Ekonomi Altın fiyatları 19 Mayıs Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

19 Mayıs Salı! , , yarım altın fiyatları...

bugüne nasıl başladı? 'da, dün kapanışta 623,00 lira, Cumhuriyet altını 2.551,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,56 düşüşle 384,00 liradan işlem gördü. Altın fiyatları yükseldi mi? , çeyrek altın ne kadar? soruları özellikle yatırım aracı olarak altını tercih edenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte 19 Mayıs Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları 19 Mayıs Salı! Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

19.05.2020, 09:46

Altın fiyatları ne kadar? sorusu yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Dün İstanbul serbest piyasada 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,56 azalışla 384,00 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 386 bin 500 lira, en yüksek 390 bin 450 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 artışla 388 bin 300 liradan tamamladı. Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi. İşte 19 Mayıs Salı altın fiyatları...

GRAM ALTIN
ALIŞ: 383,14 TL
SATIŞ: 383,33 TL

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 618,80 TL
SATIŞ: 629,40 TL

YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.237,50 TL
SATIŞ: 1.258,60 TL

TAM ALTIN
ALIŞ: 2.038,28 TL
SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN
ALIŞ: 2.110,00 TL
SATIŞ: 2.142,00 TL

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