Aylık kasko uygulaması başladı

Türkiye'de ilk kez aylık kasko sigortası kullanıma sunuldu. Aylık kasko yaptıran araç sahipleri, araçlarını istediği servise götürebiliyor ve istediği zaman kaskosunu iptal edebiliyor. Hizmetin bedeli ise aracın modeline göre 30 TL ile 100 TL arasında değişiyor. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği (İSAD) Onursal Başkanı Turusan Bağcı, "Sigortalılarımız yıl içerisinde istediği zaman aylık poliçe yaptırmaktan vazgeçebilir, poliçesini belli bir süre durdurabilir veya geniş teminatlı kasko poliçesine geçiş yapabilir. Ayrıca bu ürünümüzde herhangi bir servis kısıtlaması da yok" dedi.