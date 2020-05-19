HER ŞEY DAHİL TERCİHİ
Aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerin bulunduğu 45 ülkedeki 822 firma ve 1468 turizmciye 9 soru yöneltildi. Forumun Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, "Yüzde 12.2'lik oranla Türkiye ilk sırada yer aldı. Sektör, Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha hızlı bu süreci atlatabileceğini düşünüyor. Türkiye'yi yüzde 11.7'lik bir oranla Tayland takip etti" diye konuştu. Ersoy. beklenenin aksine salgın sonrası müşteri tercihlerinde 'Her Şey Dahil' sisteminin ağır bastığını da sözlerine ekledi.
Dünya turizmcileri ‘Türkiye’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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