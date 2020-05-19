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Dünya turizmcileri ‘’ dedi

Uluslararası Toplantı ve Düğün Turizmi Forumu'nun anketinde, Kovid- 19 salgınından sonra en hızlı toparlanabilecek destinasyonu olarak gösterildi. Ankete 45 ülkeden turizm sektörü temsilcileri katıldı.

Dünya turizmcileri ‘Türkiye’ dedi
Giriş Tarihi: 19.5.2020

HER ŞEY DAHİL TERCİHİ
Aralarında Almanya, ABD, Avustralya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İtalya ve Rusya gibi ülkelerin bulunduğu 45 ülkedeki 822 firma ve 1468 turizmciye 9 soru yöneltildi. Forumun Yönetici Ortağı Necip Fuat Ersoy, "Yüzde 12.2'lik oranla Türkiye ilk sırada yer aldı. Sektör, Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha hızlı bu süreci atlatabileceğini düşünüyor. Türkiye'yi yüzde 11.7'lik bir oranla Tayland takip etti" diye konuştu. Ersoy. beklenenin aksine salgın sonrası müşteri tercihlerinde 'Her Şey Dahil' sisteminin ağır bastığını da sözlerine ekledi.

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