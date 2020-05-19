Türkiye’nin 4. büyük barajında tarihi gün

Türkiye'nin en büyük elektrik üretimi projelerinden biri olan Ilısu Barajı'nın altı tribününden ilki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda hizmete girecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle iştirak edeceği ilk tribünün hizmete alınma törenine; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de katılacak.

DÜNYADA BİRİNCİ SIRADA

Dicle Nehri üzerine inşa edilen barajın dolgu hacmi ve gövde uzunluğu bakımından dünyada birinci sırada yer aldığını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tesisin temelden 135 metre yüksekliğe, 24 milyon metreküp dolgu hacmine ve bin 820 metre kret uzunluğuna sahip olduğunu dile getirdi. Pakdemirli, "İlk tribünün hizmete girmesiyle yıllık 687 milyon kWh elektrik enerjisi üretilecek ve ekonomiye ilave 355 milyon lira katkı sağlanacak. Bu üretim rakamı 1 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Daha sonra ise her ay bir tribünün daha hizmete alınmasıyla yıl sonuna kadar barajın tam kapasiteyle üretime geçmesini hedefliyoruz. Böylece sadece enerji üretiminden ekonomiye yıllık 412 milyon dolar katkı sağlanacak. Bu üretim rakamıyla 6 milyon nüfuslu bir şehrin yıllık enerji ihtiyacı karşılanabilecek" dedi.

Mardin ve Şırnak il sınırları arasında, Dicle Nehri üzerindeki en büyük baraj olma özelliğine sahip Ilısu Barajı'nda ilk türbin bugün devreye alınıyor.



18 MİLYAR LİRAYA MAL OLDU

ILISU projesi baraj, yeniden yerleşim, tarihi ve kültürel varlıkların korunması ve diğer inşaatlar ile beraber yaklaşık 18 milyar liraya mal olurken, barajın tamamlanmasıyla birlikte ülke ekonomisine yıllık 2.5 milyar kira katkı sunacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta Twitter hesabından yaptığı paylaşımla müjdeyi şu ifadelerle duyurmuştu: "Ülkemizin en büyük enerji ve sulama projelerinden olan Ilısu Barajı'nın 6 türbininden ilkini 19 Mayıs'ta hizmete alacağımızın müjdesini de kamuoyumuzla paylaşmak istiyorum. Milletimize hizmet yolunda durmadan, dinlenmeden tüm imkânları seferber ederek çalışmaya devam edeceğiz.

BARIŞ ŞİMŞEK