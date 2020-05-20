Altın fiyatları ne kadar? 20 Mayıs Çarşamba gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatı...

Altın yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın ne kadar? soruları özelilkle altını yatırım aracı olarak tercih edenler tarafından sıklıkla araştırılıyor. Koronavirüs salgını altın piyasasını nasıl etkiledi? Uzmanların altın piyasası ile ilgili yorumları neler? Altın yükselişe devam edecek mi? Altının gramı kaç lira oldu? İşte 20 Mayıs Çarşamba altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler...

Küresel piyasalarda Covid-19 pandemisine bağlı önlemlerin, öngörülenden uzun süreceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla artan güvenli liman talebiyle altın fiyatları ons başına 1,760 doları da aşarak, 2012 yılının Ocak ayından bu yana en yüksek düzeye yükseldi.

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı Atayık, pandemi sonrasında altın fiyatlarında düzeltme yaşanabileceğini belirterek, "Geri çekilişlerde kısa dönemde ons altının 1,700 dolar, 1,650 dolar ve altını görmesi olası. Bu durumda, çeyrek altın, 600- 580 TL ve altı, gram altın da yeniden 370-350 TL seviyelerine inerek bir düzeltme hareketi yapabilir. Altın, uzun vadede yukarı bir trend izlese de virüs gündemi nedeniyle öyle gözüküyor ki önümüzdeki süreçte de iniş-çıkışlı bir trend izleyecek." dedi.

GRAM ALTIN

ALIŞ: 380,64 TL

SATIŞ: 380,76 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 615,50 TL

SATIŞ: 627,20 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.231,00 TL

SATIŞ: 1.254,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.038,28 TL

SATIŞ: 2.079,29 TL

CUMHURİYET ALTIN

ALIŞ: 2.110,00 TL

SATIŞ: 2.142,00 TL