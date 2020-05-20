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Haberler Ekonomi ‘Tohum milliyetçiliği yapalım’

‘Tohum milliyetçiliği yapalım’

‘Tohum milliyetçiliği yapalım’
Giriş Tarihi: 20.5.2020

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) ve Ekonomik İşbirliği Ülkeleri Tohumcular Birliği (ECOSA) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Akcan, "Küresel salgının getirdiği endişelere çözüm milli tohumdur" dedi. Salgının etkilerini başta tarım olmak üzere tüm sektörlerde yaşayarak deneyimlediklerini ifade eden Savaş Akcan, "Salgın nedeniyle tarımsal üretimin ve gıda tedarikinin zorlaşması ve daha pahalı hale gelmesiyle, küresel düzeyde 'gıda milliyetçiliği' olarak adlandırılabilecek şekilde ülkelerin kendi stoklarını muhafaza etmelerine öncelik verdikleri görülüyor. Biz de tohum milliyetçiliği yapalım, milli çeşitleri kullanalım" diye konuştu.

ÇEŞİTLER ARTIYOR
Yerli firmalar tarafından üretilen tohumluk çeşitlerinin yabancı çeşitlere göre hiçbir eksiğinin olmadığını aktaran Akcan, "Milli tohumlarımızdan tahıl ihtiyacımızın yüzde 70'ini, baklagillerin yüzde 97'sini, çayır-mera ve yem bitkilerinin yüzde 92'sini ve sebzelerin yüzde 60'ını karşılayabiliyoruz" dedi.

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