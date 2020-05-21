‘Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık’ projesi başladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' projesini hayata geçirdiklerini söyledi. Pakdemirli, "Sadece Türkiye gıda israfını yüzde 2 iyileştirebilsek, yaklaşık 360 bin ailenin 1 yıllık geçim giderlerini karşılayabiliriz" dedi. Pakdemirli, gıda kaybı ve israfının, dünyanın en önemli sorunlarından bir tanesi olduğuna dikkat çekerek, "Dünyanın bir yanında gıdalar çöpe atılırken, diğer yanında ise insanlar açlık nedeniyle bir sonraki gün hayatta kalıp kalmayacağını bilmiyor. Bugün gıda kayıp ve israfı ile mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedeflediğimiz uzun soluklu bir projeyi başlatıyoruz. 'Gıdanı Koru, Sofrana Sahip Çık' projesi ile bu konuda da dünyaya rol model olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.