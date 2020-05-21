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'tan flaş mesajlar

Bakan Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş mesajlar

21.05.2020, 15:17 Güncelleme Tarihi: 21.05.2020,15:38

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Geride bıraktığımız süreç, salgının Türkiye ekonomisine etkisinin, gelişmekte olan ülkelere göre çok daha az olacağını gösterdi" açıklamasında bulundu.

Albayrak, "Normalleşme döneminde, Türkiye için ortaya çıkan potansiyeli ve ekonomide yeni başarı hikayesi yazma imkanını en iyi değerlendireceğiz" dedi.

Bakan Albayrak, "Bugün itibariyle 180 bin 933 işletmemize 145,6 milyar liralık işe devam finansmanı sağladık." ifadelerini kullandı.

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