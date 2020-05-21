Konut Fiyat Endeksi yüzde 1.37 arttı

2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,37 oranında artan Konut Fiyat Endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 15.01, reel olarak ise yüzde 2,82 oranında arttı. Merkez Bankası, 2020 yılı Mart ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini paylaştı. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi Mart ayında bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 1.33, 1.38 ve 1.22 oranlarında arttı.