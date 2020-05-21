Servisçi esnafı destek bekliyor

Korona salgını nedeniyle okul servislerinin tamamına yakınının çalışamadığını belirten İzmir Servisçiler Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı, sorunlarını ve çözüm önerilerini Yeni Asır'a anlattı. Bostancı, "Okullar kapalı olduğu müddetçe okul servisleri çalışamayacaktır. Buna rağmen servis ücretleri nedeniyle velilerle ciddi sorunlar yaşıyoruz. Araçlarımızın kredi, SGK, vergi gibi zorunlu ödemeleriyle, su, elektrik, doğalgaz gibi temel ihtiyaç maliyetleri devam ediyor" dedi.

SÜRE UZATIMI VERİLSİN

"Camiamız zor durumda" ifadesini kullanan Bostancı, hükümetten ve yerel yöneticilerden acil destek beklediklerini söyledi. Yerel yönetimlerden olan beklentilerini Yeni Asır'a anlatan Hasan Basri Bostancı, "Kent geneline dezenfeksiyon merkezleri kurulmalı. Çalışma ruhsatı ve benzeri tüm belgelerin süreleri başvuruya gerek kalmaksızın yıl sonuna kadar uzatılmalı. Şoförlere dezenfektan, maske, eldiven dağıtılmalı" dedi.

KORSANLA MÜCADELE

Korsan taşımacılık ile daha etkin mücadele edilerek esnafın kazancının korunması konusunda mobil ekip kurulmasını da isteyen Bostancı, "Şehir içi ticari yolcu taşımacılığı yapan tüm araçlara akaryakıt desteği sağlanmalı, Ticari plakası / belediye ruhsatı herhangi bir nedenle askıya alınan, iptal edilenlere haklarının iade edilmesi sağlanmalıdır. Bu süreçte tarifelerde de fiyat ayarlaması yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.



ESNEK ÖDEMELİ KREDİ TALEBİ

Hükümetin de kanayan yaralarına merhem olacak tedbirleri hayata geçirmesini isteyen Başkan Bostancı sözlerini şöyle sürdürdü: "Vergi, SGK, Çevre Temizlik, Emlak vergilerinde vergi barışı sağlanmalı, Vergisiz akaryakıt imkanı sağlanmalı, yapılandırılmış geçmiş borçlar mücbir sebep kapsamına alınarak 6 ay ertelenmeli. Zorunlu trafik sigortası ödemeleri 6 ay süreyle ertelenmeli. Esnafımızın kredi taksitleri faizsiz ötelenmeli. Esnek ödemeli ve faizsiz kredi kullanımı sağlanmalı."

Tolga TEKİN