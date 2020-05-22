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Haberler Ekonomi 60 yaş üstüne BDDK’dan büyük kolaylık

üstüne ’dan büyük kolaylık

60 yaş üstüne BDDK’dan büyük kolaylık
Giriş Tarihi: 22.5.2020

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) hazırlanan "Banka Çağrı Merkezlerinin Hizmet Seviyesinin ve Kalitesinin Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik", yürürlüğe girdi. Yönetmelik, 60 yaş ve üstü vatandaşlara telefon bankacılığında doğrudan müşteri temsilcisine bağlanma imkanı sağlayacak. Bu amaçla, 60 yaş ve üstü vatandaşlara ana menüde herhangi bir tuşlama gerekmeden doğrudan çağrı merkezi temsilcisine bağlanma seçeneği sunulacak. Kart iptal talebi için banka çağrı merkezini aramak yeterli olacak, hesabın bulunduğu şubeye gitmek gerekmeyecek.

PAZARLAMAYA SINIR
Yönetmelik, satış ve pazarlama amaçlı aramalara da düzenleme getirdi. Satış ve pazarlama amacıyla pazar günleri çağrı merkezi tarafından arama yapılamayacak, diğer günler için yapılan aramalar ise Türkiye saatiyle 09.00 - 20.00 arasında gerçekleştirilecek.

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