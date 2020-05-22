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Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan flaş karar: Swap ihalelerinin limiti yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarıldı

'ndan flaş karar: Swap ihalelerinin limiti yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarıldı

Döviz 'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkardı.

Merkez Bankası'ndan flaş karar: Swap ihalelerinin limiti yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkarıldı

22.05.2020, 18:38 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020,18:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) bugün bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini yüzde 40'tan yüzde 50'ye çıkardı.

TCMB, bankalara gönderdiği talimatla, Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası'nda geleneksel yöntemle gerçekleştirilen swap ihalelerinin limitini arttırdı.

YÜZDE 50

Yeni düzenlemeyle birlikte Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap ihalelerinde (Geleneksel Yöntem) bankaların kotasyon swap limitleri vadesi gelmemiş toplam swap pozisyon limiti, döviz piyasaları işlem limitlerinin yüzde 50'sine yükseltildi.

Böylece bankaların Türk lirası ve döviz likiditesi yönetimindeki esneklikleri daha fazla artırılmış olacak. Düzenleme, 27 Mayıs'tan itibaren uygulanacak.

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