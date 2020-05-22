Nisan’da 43 bin konut satıldı

Türkiye genelinde konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 55,5 oranında azalarak, 42 bin 783 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 6 bin 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu. Nisan ayında ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,9 oranında azalış göstererek, 17 bin 88 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 39,9 olarak gerçekleşti. İpotekli satışlarda İstanbul 2 bin 451 konut satışı ve yüzde 14,3 pay ile ilk sırayı aldı. İpotekli konut satışının en az olduğu il 2 konut ile Hakkari oldu. Diğer konut satışları 2020 Nisan ayında Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,1 oranında azalarak 25 bin 695 oldu. Diğer konut satışlarında İstanbul 3 bin 662 konut satışı ve yüzde 14,3 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 59,9 oldu. Ankara 2 bin 286 diğer konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı bin 372 konut satışı ile İzmir izledi. Diğer konut satışının en az olduğu il 4 konut ile yine Hakkari oldu.

15 BİN EV İLK KEZ SATILDI

Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı Nisan'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,7 azalarak 14 bin 848 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı ise yüzde 34,7 oldu. İlk satışlarda İstanbul 2 bin 22 konut satışı ve yüzde 13,6 ile en yüksek paya sahip olurken, İstanbul'u bin 166 konut satışı ile Ankara ve 854 konut satışı ile İzmir izledi. İkinci el konut satışları Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,1 azalarak, 27 bin 935 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 4 bin 91 konut satışı ve yüzde 14,6 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 66,9 oldu. Ankara 3 bin 334 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara'yı bin 679 konut satışı ile İzmir izledi.



4 AYLIK DÖNEMDE ARTIŞ

Ocak-nisan döneminde 383 bin 821 konut satılarak, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında artış gösterdi. Ocak-Nisan döneminde ipotekli konut satışı yüzde 141,4 artarak 146 bin 387, diğer satış türlerinde ise yüzde 18,6 oranında azalarak 237 434 oldu. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 16 azalarak 122 bin 280 oldu. İkinci el konut satışları da yüzde 26,4 oranında artarak 261 bin 541 olarak gerçekleşti.



YABANCILAR İSTANBUL'U SEÇTİ

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,8 azalarak 790 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Nisan 2020'de ilk sırayı 374 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u sırasıyla 150 konutla Antalya, 47 konutla Ankara, 30 konutla İzmir ve 25 konut satışı ile Yalova izledi. Nisan ayında İran vatandaşları Türkiye'den 157 konut satın aldı. İran'ı sırasıyla, 103 konut ile Irak, 61 konut ile Rusya Federasyonu, 54 konut ile Afganistan ve 40 konut ile Çin izledi.

Yavuz KARAMAN