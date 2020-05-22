Yaz sıcağına karşı yalıtım önerisi

İZODER (Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği) Başkanı Levent Gökçe, ısı yalıtımının sadece kış aylarında soğuk havaya karşı değil, yaz aylarında da sıcağa karşı alınabilecek en etkili önemlerin başında geldiğini söyledi. Son kullanıcı için büyük önem arz eden ısı yalıtımının, binalarda enerji verimliliği sağlayarak aynı zamanda ülke ekonomisini de direk etkilediğini vurgulayan Gökçe, ülke olarak binalarda kullanılandığımız enerji miktarının, toplam tükettiğimiz enerjinin çok önemli bir kısmını yani yüzde 30'u aştığını kaydetti. Gökçe, "Alacağımız önlemlerle hem yaz hem kış mevsiminde enerji savurganlığının önüne geçebiliriz. Yalıtım uygulamaları ile doğalgaz ve elektrik tüketimini azaltabiliriz" diye konuştu.