İhracatçılara yeni can suyu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk Eximbank'ın salgınla mücadele döneminde ihracatçılara, uygulanmasına yeni başlanan Merkez Bankası kaynaklı Türk lirası reeskont kredisinden Kredi Garanti Fonu teminatıyla kullandırılan reeskont kredisine, kredi geri ödemelerinde süre uzatımından kredi vadelerinin uzatımına dek birçok finansman kolaylığı sağladığını anımsattı.

KOLAYLIK SAĞLAYACAK

Bu desteklere ek olarak yeni bir finansman destek paketini ihracatçıların hizmetine sunduklarını belirten Bakan Pekcan, "Kovid-19 salgınının ihracatçılarımıza yönelik olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla yeni 'Stok Finansman Destek Paketi'ni devreye alıyoruz. Türk Eximbank'ın stok finansmanına yönelik söz konusu kredisi mevcut koşullarda sipariş iptalleri ve talep düşüşü nedeniyle ürünlerini planladığı gibi satamayıp stokları artan ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak" ifadelerini kullandı.

TÜRK LİRASI OLARAK

Bakan Ruhsar Pekcan, bu kapsamda KGF tarafından Türk Eximbank'a tanınan Hazine destekli kefalet limitinin toplam 10 milyar lira olduğuna işaret ederek, kredinin detaylarına ilişkin şunları kaydetti: "KGF teminatıyla TCMB kaynağından Türk lirası olarak kullandırılacak kredinin faizi yıllık yüzde 7.25, KGF komisyonu ise binde 5 düzeyinde olacak. Söz konusu kredi, MB kaynaklarından, azami 1 yıl vade-li ve Türk lirası olarak kullandırılacak. Kredi limiti, KOBİ'ler için 25 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 50 mil-yon lira olacak. Kredi, 1 Ocak-31 Mart 2020 tarihlerindeki stok alım belgele-rinin ibrazı halinde kullandırılacak."