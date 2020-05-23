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Kamu işçilerinin ilave tediyeleri yattı

Kamu işçilerinin ilave tediyeleri yattı
Giriş Tarihi: 23.5.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerinin 13 günlük ilave tediyelerinin bayram öncesinde hesaplara yatırıldığını duyurdu. Selçuk, ilave tediyelerin 56 günlük olduğunu ve yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödendiğini anımsatarak, 26 günlük zorunlu ödemede ilk taksitin 31 Ocak'ta yatırıldığını, ikinci taksitin de dün hesaplara geçtiğini kaydetti. Kamu işçisine ödenen ilave tediyelere, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de dahil edildiği bilgisini paylaşan Selçuk, "Ülkemizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi olan işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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