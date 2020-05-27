62 bin 500 kişiye 60 milyonluk teşvik

Korona virüsü salgınından olumsuz etkilenen üretimin nitelikli iş gücü ile desteklenmesi kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan sağlanacak mesleki yeterlilik belgesi teşviki 2022 yılına kadar uzatıldı. Türkiye'de son beş yılda iş kazalarının yüzde 25 önlenmesini sağlayan mesleki yeterlilik belgeleri için sınav, belgelendirme ve prim teşviki sağlanıyor. Belge sahibi çalışan sayısı 1 milyonu geçti, 62 bin 500 kişiye 60 milyon lira tutarındaki Mayıs ayı teşviki de hesaplara yatırıldı.

YÜZDE 90'I İSTİHDAMDA

Cumhurbaşkanlığı onayıyla belge alması mecburi meslek sayısı 143'e çıkarken, mesleki yeterlilik belgeli işgücünün yüzde 90'ı istihdamda bulunuyor. Geçen yıl yaklaşık 472 bin kişi mesleki yeterlilik belgesi aldı, belgeli çalışanların yaklaşık 940 bini iş kazaları açısından risk taşıyan 'tehlikeli' ve 'çok tehlikeli' sınıftaki işlerde çalışanlardan oluşuyor. Ayrıca 857 meslek alanı içinde 'ulusal meslek standardı' yürürlüğe girdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren mesleki yeterlilik sınavlarında ara verildiğini anımsattı. Bakan Selçuk, 62 bin 500 kişiye 60 milyon liralık mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, sınavlarda 1 Ocak- 16 Mart tarihlerinde başarılı olarak mesleki yeterlilik belgesine hak kazanmış kişilere teşvikten yararlanarak sınav ve belge ücretlerini geri alabilme imkânı sağladıklarını belirtti.

İKİ YIL DAHA UZATILDI

Selçuk, nitelikli iş gücü ile desteklenmesine yönelik İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak mesleki yeterlilik belgesi teşvikinin 2022'ye kadar sürmesinin sağlandığını kaydetti. Üretimin önemine dikkat çeken Selçuk, "Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, ilgili bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve sivil toplum kuruluşlarımızla işbirliği içinde çalışma hayatında ihtiyaç duyulan meslek standartlarını belirliyoruz. Pandemi sebebiyle bazı sektörlerde olumsuz etkilenen üretim süreçlerini nitelikli ve belgeli iş gücü ile ivmelendirerek daha iyi bir konuma gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.