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Haberler Ekonomi İranlılar, Türkiye’den konut alımında birinci

İranlılar, ’den konut alımında birinci

Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Serpil Kahraman, turizmden ticarete, konut alımından şirket kurmaya kadar İranlıların 'ye olan ilgisinin, artarak devam ettiğini söyledi.

İranlılar, Türkiye’den konut alımında birinci
Giriş Tarihi: 27.5.2020

Son birkaç yıldır yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısında birinci olan İranlılar, bu yılın ilk 4 aylık verilerine bakıldığında ülkemizden konut alımında da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 58'lik artışla birinci sıraya yükseldi.

İZMİR 4'ÜNCÜ SIRADA
TÜİK'in 2020 Ocak- Nisan dönemi verilerine bakıldığında, uzun zamandır ülkemizde konut alımında Iraklılar birinci sırada iken, İranlıların geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 58.1'lik artışla 2 bin 21 konut satın alarak birinci sıraya yükselmesi dikkat çekti. Aynı dönemde İran'ı bin 959 konutla Irak ve 824 konutla Rusya Federasyonu izledi. Yabancılara konut satışında Nisan ayı verilerine göre; İzmir'in 4. sırada yer aldığını kaydeden Kahraman, "İlk üç sırada İstanbul, Antalya, Ankara yer alıyor. İzmir'de, bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artışla yabancılara 239 adet konut satışı gerçekleşmiş. Ege Bölgesi'nde İzmir'i, 204 konut satışıyla Muğla izliyor" dedi.

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