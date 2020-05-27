İranlılar, Türkiye’den konut alımında birinci

Son birkaç yıldır yabancı ortak sermayeli kurulan şirket sayısında birinci olan İranlılar, bu yılın ilk 4 aylık verilerine bakıldığında ülkemizden konut alımında da geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 58'lik artışla birinci sıraya yükseldi.

İZMİR 4'ÜNCÜ SIRADA

TÜİK'in 2020 Ocak- Nisan dönemi verilerine bakıldığında, uzun zamandır ülkemizde konut alımında Iraklılar birinci sırada iken, İranlıların geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 58.1'lik artışla 2 bin 21 konut satın alarak birinci sıraya yükselmesi dikkat çekti. Aynı dönemde İran'ı bin 959 konutla Irak ve 824 konutla Rusya Federasyonu izledi. Yabancılara konut satışında Nisan ayı verilerine göre; İzmir'in 4. sırada yer aldığını kaydeden Kahraman, "İlk üç sırada İstanbul, Antalya, Ankara yer alıyor. İzmir'de, bu yılın ilk 4 ayında geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 artışla yabancılara 239 adet konut satışı gerçekleşmiş. Ege Bölgesi'nde İzmir'i, 204 konut satışıyla Muğla izliyor" dedi.