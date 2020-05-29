‘Afetzede çiftçilere devlet destek olsun’

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetlerin çiftçinin peşini bırakmadığını belirterek, "Afet yaşayan üreticimizin kredi borçları bir yıl faizsiz ertelenmeli. Çiftçilerimize valiliklerimiz, il acil destek ödeneğinden yardım sağlamalı" ifadesini kullandı. Bayraktar, ziraat odaları aracılığıyla edindikleri bilgiye göre, doğal afetlere bağlı olarak 46 ilde tarımsal üretimin zarar gördüğünü aktardı.