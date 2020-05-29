  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi ‘Afetzede çiftçilere devlet destek olsun’

‘Afetzede çiftçilere devlet destek olsun’

‘Afetzede çiftçilere devlet destek olsun’
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, doğal afetlerin çiftçinin peşini bırakmadığını belirterek, "Afet yaşayan üreticimizin kredi borçları bir yıl faizsiz ertelenmeli. Çiftçilerimize valiliklerimiz, il acil destek ödeneğinden yardım sağlamalı" ifadesini kullandı. Bayraktar, ziraat odaları aracılığıyla edindikleri bilgiye göre, doğal afetlere bağlı olarak 46 ilde tarımsal üretimin zarar gördüğünü aktardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Afetzede çiftçilere devlet destek olsun’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA