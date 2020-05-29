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Haberler Ekonomi Çay, 5.2 milyon dolar kazandırdı

Çay, 5.2 milyon dolar kazandırdı

Çay, 5.2 milyon dolar kazandırdı
Giriş Tarihi: 29.5.2020

Türkiye'den yılın 4 aylık döneminde 5 milyon 239 bin 86 dolarlık çay ihraç edildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği verilerine göre, Türkiye'den Ocak-Nisan 2020'de 84 ülkeye 1355 ton çay satılarak 5 milyon 239 bin 86 dolar gelir sağlandı. Ülkeden geçen yılın aynı döneminde 1077 tonluk çay ihracatından 3 milyon 422 bin 97 dolar kazanç elde edilmişti. Çay ihracatı geçen yılın aynı döneminde göre miktarda yüzde 26, değerde yüzde 53 arttı.

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