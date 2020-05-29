Fahiş fiyata 100 bin stokçuluğa 500 bin

Korona virüsü salgınıyla mücadele ve ekonomik dalgalanma dönemlerinde fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlenmesi amacıyla oluşturulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu kolları sıvadı. Kurul, hem tüketicileri hem de piyasa dengesini koruyacak tedbirleri alacak ve bunların uygulanmasını sağlayacak. Fahiş fiyat artışında bulunanlara 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara da 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

17 NİSAN'DAN SONRASI

Ticaret Bakanlığı'nın Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği yürürlüğe girdi. 17 Nisan'dan önceki fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin başvuruları Reklam Kurulu sonuçlandıracak. Kurul 13 üyeden oluşacak. Ticaret, Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlık, sivil örgütler ve Reklam Kurulu'ndan üyeler yer alacak.

NEREYE ŞİKAYET EDİLECEK

Uygulamalara ilişkin şikayet başvurusu dilekçeyle şikayet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak, Ticaret Bakanlığı ya da il müdürlüğüne yapılacak. Şikayete konu üretici, tedarikçi veya perakende işletmeye ait tanıtıcı bilgilerle, mal veya hizmete ilişkin bilgiler ve varsa belge, fotoğraf, video görüntülerine yer verilecek. Denetimlerde, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye, denetimin yapıldığı günden itibaren 10 günden az olmamak kaydıyla savunma için süre tanınacak.

500 BİNE KADAR CEZA

Fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Cezanın belirlenmesinde, işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaat ile daha önce aynı konuda idari para cezası alıp almadığı gibi hususlar göz önünde bulundurulacak.

Hazal ATEŞ