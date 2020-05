Türk ürünleri tek tıkla 33 ülkeye ulaşacak

Türkiye'nin yerli e-ticaret platformu epttavm.com 8. yılında KOBİ'lere destek ve yeni pazar seferberliği başlattı. Ticaret Bakanlığı'nın KOBİ'lerin e-ticaret sitelerine üyeliklerine ilişkin giderleri büyük oranda karşılaması ve e-ticaret sitesi başına yıllık 8 bin liraya dek destek vereceğini açıklamasının ardından, KOBİ'lere yeni pazarlara yönelik bir müjde de epttavm. com'dan geldi. PTT bünyesinde kamu iştiraki olarak kurulan epttavm. com'un yıllık ortalama yüzde 200'lük büyüme oranı yakaladığını belirten Genel Müdür Hakan Çevikoğlu, ekonominin lokomotifi olan KOBİ'leri Türkiye'nin her noktasına ulaştırdıklarının altını çizerek, "ePTTAVM, bugüne kadar 20 binin üzerinde KOBİ'yi, Türkiye'nin her noktasından 10 milyonu aşkın tüketiciye ulaştırdı. KOBİ'lerimiz ePTTAVM aracılığıyla Türkiye pazarının yanı sıra şu an Katar, Bosna Hersek ve Kosova pazarlarına da ulaşabiliyor. KOBİ'lerimizi başta Ortadoğu olmak üzere Avrupa ve Asya'dan 30 ülkeye daha ulaştırmak için çalışmalarımız sürüyor. KOBİ satıcılarımızın ödemeleri erken yapılırken, komisyon oranları düşürüldü. KOBİ'lerimize kargo ve e-ticaret lojistik desteği de sağlanırken, tüm KOBİ'lerimizin ürünleri için reklam desteği verildi" dedi.