‘Uçakta sosyal mesafe kuralı uygulanmasın’

KOVİD-19 salgını nedeniyle durdurulan ve Haziran'da yeniden seferlere başlaması beklenen uçaklarda yeni hijyen şartlarının neler olacağı ve sosyal mesafe kuralının uygulanıp uygulanmayacağı tartışılıyor. Mart'tan beri yapılamayan seferlerin yeniden başlaması için gerekli hijyen kurallarının sağlanması şartıyla 'sosyal mesafe kuralı'nın uçaklarda uygulanmaması yönünde karar verilmesi seçenekler arasında bulunuyor.



TOBB Türkiye Sivil Havacılık Meclisi Başkanı Teoman Tosun, uçaklardaki hijyenik koşulların ameliyathanelerden farksız olduğunu vurgulayarak, "Dünyadaki hava yolları şirketleri uçak seferlerinde hijyen seviyesinin en üst seviyede tutulması şartıyla yolculara sosyal mesafe kuralını uygulamayacak. Aynı kararın Türkiye'de de alınması bekliyoruz" dedi.