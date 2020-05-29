Yurt dışı alıcılarını mobil ortamda buluşturacaklar

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türk deri ihracatçılarının geliştirdikleri uygulamayla ihracatçı firmalarla yurtdışındaki alıcıları mobil ortamda buluşturmayı amaçladığını söyledi. Kovid-19 salgını nedeniyle birçok sektörde köklü değişimler olurken ihracatta da geleneksel yollar bir müddet rafa kalktı. Seyahat kısıtlamaları yüz yüze görüşmeyi engelleyince ihracatçıların mesaileri de online ortama taşındı. Yılda milyonlarca alıcı ve satıyıcı buluşturan fuarlar ertelendi, iş seyahatleri iptal oldu, bütün bunların sonucu fuarlar da online ortama yöneldi. Bu kapsamda Türkiye'nin ilk sanal fuarı 'Shoedexpo'yu 1 Haziran'da açmaya hazırlanan Egeli deri ihracatçıları, sanal fuarları 12 aya yaymak için mobil uygulama geliştirdi. 'Turkish Leather Products' adı verilen uygulamayla altyapısı uygun firmalar, ürünlerini dünyanın birçok noktasındaki alıcıların beğenisine sunabilecek.