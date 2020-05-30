Egeli ihracatçılar 2020’den umutlu

2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.5 büyüme, iş dünyasının umutlarını artırdı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2020 yılına Türk ihracatçılarının güzel bir giriş yaparak Cumhuriyet tarihinin ihracat rekorlarını kırdıklarını, ilk çeyrekte yakalanan yüzde 4.5'lik büyüme rakamında ihracatçıların performansının itici güç olduğunu kaydetti. Mart ortasından itibaren Türkiye'de görülen salgınının ekonomideki etkilerinin ikinci çeyrekte daha net görüleceğini söyleyen Eskinazi, "2020'nin ikinci çeyreğinde muhtemel küçülmeyi sonraki çeyreklerde kapatmak için ihracatımızın düşmemesi için dijital pazarlama hamlelerimiz başladı. Sanal fuarlarla ihracatımızdaki düşüşü durdurup ekonomideki daralmanın sınırlı kalması için çalışıyoruz" diye konuştu.