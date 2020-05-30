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Turistik tesislerde olağanüstü tedbir

sürecinde turistik tesislerin sertifika alabilmeleri için, personel işe alımlarında sağlık kontrollerini titizlikle yapmaları istenecek.

Turistik tesislerde olağanüstü tedbir
Giriş Tarihi: 30.5.2020

Sauna, hamam ve buhar banyosu gibi alanların kullanım süresi en çok 30 dakikayla sınırlandırılacak. Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafir otelden ayrıldığında dezenfekte edilecek.

DEZENFEKTE SEFERBERLİĞİ
Havuz suyundaki klor seviyesi açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1 ile 1.5 ppm arasında tutulacak. Kovid- 19 ile ilişkili semptomları olan çalışanlar hakkında ALO 184 hattına bilgi verilecek. Animasyon programlarına kapasite uyarısı yapılacak. Bulaşık yıkama alanlarında kirli ve temiz ekipman ayrımı yapılacak. Misafirin valiz veya eşyalarının kendisi veya bellboy tarafından taşınacağına ilişkin bilgilendirmeye yönelik protokol hazırlanacak. Personel dinlenme ve sosyal alanlarında alkol bazlı el antiseptiği mevcut olacak. Personel Konaklama Üniteleri ve Lojmanlara dışarıdan ziyaretçi, akraba, arkadaş kabul edilmeyecek. Oda kartı veya anahtarı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanların kullanım tekrarı durumunda dezenfeksiyonu gerçekleştirilecek. Kovid-19 teşhisi konulan misafirin odasındaki nevresim, çarşaf havlu gibi tüm tekstil malzemesi ayrı ayrı poşetlere konularak diğer malzemelerden ayrı olarak yıkanması sağlanacak

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