Türkiye büyümede Avrupa’ya fark

Türkiye ekonomisi, küresel çapta belirsizliklerin arttığı ilk çeyrekte yüzde 4.5'lik büyümeyle Avrupa ülkelerini geride bıraktı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Avrupa İstatistik Ofisi'nden derlenen verilere göre, Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4.5 büyüdü.

İTALYA DA DİBE VURDU

Aynı dönemde, 27 üyeli Avrupa Birliği ve 19 üyeli Avro Bölgesi sırasıyla yüzde 3.2 ve yüzde 2.6 daraldı. Türkiye ekonomisi ise art arda son 3 çeyrekte de büyüme başarısını sürdürdü. Türkiye, yakaladığı büyüme oranıyla, henüz sonuçları açıklanmayan Estonya, İrlanda, Yunanistan, Hırvatistan, Lüksemburg, Malta ve Slovenya dışındaki tüm AB ülkelerinden daha iyi bir performansı sergiledi. Türkiye geçen yılın 3'üncü çeyreğinde yüzde 1 ve son çeyreğinde yüzde 6 büyümüştü. Bu yıl 12 Avrupa ülkesinin ekonomisi daralırken, en fazla küçülme yüzde 5.4'le Fransa ve yüzde 4.8'le İtalya'da gerçekleşti. Slovakya ve İspanya'da ise gayrisafi yurtiçi hasıla yüzde 4.1 azaldı. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya da daralan ekonomiler arasında yerini aldı. Ülkede gayrisafi yurtiçi hasıla ilk çeyrekte yüzde 2.3 düştü.

EN İYİSİ YÜZDE 2.7 YAPTI

İlk çeyrekte AB ülkeleri arasında en hızlı büyüyenler ise yüzde 2.7 ile Romanya, yüzde 2.5 ile Litvanya, yüzde 2.4 ile Bulgaristan ve yüzde 2 ile Macaristan oldu. Buna göre Türkiye, oransal olarak Avrupa ülkelerine büyümede büyük fark attı.





NİSAN İHRACATINDA SALGIN ETKİSİ

Türkiye'nin ihracatı, Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41.4 azalarak 8 milyar 990 milyon dolar, ithalatı yüzde 25 azalışla 13 milyar 553 milyon dolar oldu. Dış ticaret açığı Nisan'da yüzde 67 artarak, 4 milyar 564 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı Nisan 2019'da yüzde 84.9 iken, yüzde 66.3'e düştü. İhracat Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13.7 azalarak 51 milyar 662 milyon dolara geriledi, ithalat yüzde 1'lik artışla 69 milyar 205 milyon dolar gerçekleşti.