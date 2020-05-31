‘İzmir teknoloji ve yatırım üssü olacak’

Ege Bölgesi Sanayi Odası Meclis toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, korona virüsü sürecinde ekonomik yatırımlarla ilgili bilgi verdi. İzmir'in sadece yatırımla değil, inovasyonla da gelişmesi için İzmir Teknoloji Üssü projesine önem verdiklerini anlatan Varank, Kocaeli'nden İzmir'e teknoloji koridoru kurduklarını belirterek, "Bu koridorda oluşacak birikimle, küresel arenada rekabetçi bir teknoloji üssü oluşturmanın peşindeyiz. Ülkemizin üretken gençleri, tüm enerjilerini burada somut projelere dökecek ve kritik teknolojilerin geliştirilmesinde öncü rol oynayacak" dedi. Bakan Varank, TEKNOTEST İzmir'in yapım çalışmalarının sürdüğünü söyleyerek 11 milyon liralık bu yatırımın, 2021'in ilk çeyreğinde hizmete alınacağını açıkladı.



KILAVUZ HAZIRLADIK

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ve Meclis Başkanı Salih Esen'in yanı sıra çok sayıda meclis üyesinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan Varank, normalleşme sürecinde alınması gereken önlemlere yönelik bir kılavuz hazırladıklarını söyledi. Toplam 45 kuruluşun Covid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi için başvurduğunu ifade eden Bakan Varank, İzmir'deki fabrikaların da bu belgeye sahip olmasının çok önemli olduğunu belirtti. Bakan Varank, Covid-19'un meslek hastalığı sayılması talebi ile ilgili de Çalışma Bakanlığı ile görüşme yaptıklarını, bu konuda düzgün bir strateji uygulanması gerektiğini dile getirdi.



Teknoloji üssü İzmir'in geleceğini şekillendirecek.



FIRSATI DEĞERLENDİRİN

TSE ile normalleşme sürecinde alınması gereken önlemlere yönelik kılavuz hazırladıklarını söyleyen Varank, "Tedbirleri yerine getiren firmalara, Covid-19 Güvenli Üretim Kalite Belgesi vereceğiz. Kılavuzu açıklayalı bir hafta olmasına rağmen, şimdiden 45 sanayi kuruluşu bu belgeyi almak için başvurdu. İzmir'deki fabrikaların bu belgeye sahip olması çok önemli. Böylece hem salgına karşı dayanıklılığınız artacak hem de iç ve dış piyasalarda rakiplerinize karşı üstünlük sağlayacaksınız. Turizm alanında da Kültür ve Turizm Bakanlığımız Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı başlattı. Bu kapsamda; konaklama ve yeme-içme tesisleri uluslararası standartlara göre değerlendiriliyor. İlk belgeyi TSE Antalya'daki bir otele verdi. Turizmin başkentlerinden olan İzmir de bu fırsatı mutlaka değerlendirmeli" diye konuştu.