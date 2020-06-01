Avrupalı turistler tatil için Türkiye'yi tercih ediyor

AKTOB Başkan Yardımcısı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Turizm Yatırımcıları Derneğinin yönetim kurulu üyesi Kaan Kavaloğlu, turizmde yeni bir başlangıç yaşadıklarını anlattı.

Turizmde artık deniz, kum ve güneşin yanına güvenlik ile hijyeni de ilave edeceklerini söyleyen Kavaloğlu, "Gerek yurt içinden gerek yurt dışından gelecek misafirlerimize güvenilir bir tatil garantisi vermek zorundayız" dedi.

300 MADDELİK MANİFESTO&NBSP;

Kavaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığının sağlıklı turizm belgesi için 130 maddelik olmazsa olmazları yayımladığını hatırlatarak, otellerde verecekleri hizmet ve hijyenin garantisi olarak 300 maddelik manifesto hazırladıklarını anlattı.

Manifestoyu internetten Türkçe, İngilizce, Rusça ve Almanca olarak yayımlayacaklarını açıklayan Kavaloğlu, yeni dönemin zor olacağını ancak bunun üstesinden gelineceğini söyledi.

"TÜRKİYESİZ BİR TURİZM ARTIK DÜNYADA OLAMAZ"

Yeni dönemde de AB ülkelerinden çok turist kabul edeceklerini anlatan Kavaloğlu, şöyle konuştu:

"AB birinci planda kendi içerisinde turizm hareketi başlatmaya niyetlendi ama Almanya'da bizi tercih eden, Türkiye'yi ve Antalya'yı çok seven insanlar var. En başta gurbetçilerimiz var. Onların da tepkisiyle Antalyasız ve Türkiyesiz bir turizm artık dünyada olamaz. Yurt dışından misafirlerimiz, temmuz ve ağustosa yaptırdıkları rezervasyonları iptal ettirmediler. Türkiye'yi onlar da izliyor. Türkiye, küresel salgın dönemini sağlık altyapısıyla çok iyi atlatınca rezervasyon iptalleri durdu. Avrupa pazarından temmuz ve ağustosta ciddi anlamda rezervasyonlarımız var."

"HANGİ ÜLKEDEN TURİST KABUL EDECEĞİMİZE BİZİM KARAR VERMEMİZ LAZIM"

Eylül-ekim dönemi ve 2021'in kış dönemine yönelik de rezervasyonları kabul ettiklerine dikkat çeken Kavaloğlu, her hizmetin şeffaf sunulacağını söyledi.

Kavaloğlu, normal şartlarda Türkiye'ye en fazla Rusya, Almanya, İngiltere ve Ukrayna'dan turistlerin geldiğini vurgulayarak, şunları anlattı:

"Türkiye salgınla mücadeleyi iyi yönettiği için şu anda hangi ülkeden turist kabul edeceğimize bizim karar vermemiz lazım. Onların da kendi içlerindeki problemleri halletmesi gerekiyor. Devletler arasındaki protokoller, uçuş planları çok önemli. Yeni normal dönem, aslında bir garanti dönemi. İnsanların sağlıklı tatil yapmalarını garanti ediyorduk yine aynı şekilde devam edeceğiz. Yeni kurallarla bunu uygulayacağız. Misafirlerimiz, bunun bir kısmını farkına bile varmadan tatilini yapacak. Misafirlerimize hayal ettikleri tatili sunacağız, herkesin içi rahat olsun."

Birlik ve beraberlik içinde olunduğu sürece güzel günlerin yakın olduğunu söyleyen Kavaloğlu, turizmi Türkiye'nin yine yıldız sektörü yapmaya çalışacaklarını belirtti.