Baba mesleğiyle dünyaya açıldı

Uluslararası Yatırım ve İş Dünyası Konfederasyonu (ULUSKON) Genel Başkanı ve Atasoylar Prestij A.Ş. Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Nezaket Emine Atasoy, genç yaşta iş hayatına atılarak hem üretim ve ihracat alanında hem de sivil toplum kuruluşu çalışmalarında gösterdiği başarı öyküsüyle dikkat çekti. İstanbul'da ilk orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra Viyana'da dış ticaret ve işletme üzerine lisans yapan Atasoy, babası Nuri Bakırcı'nın inşaat ve turizmcilik üzerine yaptığı çalışmaları geliştirip en üst seviyeye çıkardı. Evlilik nedeniyle İzmir'e yerleşen 3 çocuk annesi Atasoy, birçok konfederasyonu tek çatı altında toplayıp Türkiye Konfederasyonlar Topluluğu'nu kuran ilk ve tek kadın Genel Başkan unvanını kazandı.



DÜNYAYA DUYURDU

Türkiye ile Afrika, Orta Asya, Ortadoğu, Arap ve Balkan devletleri arasında uluslar arası ticaret antlaşmaları yapılmasına katkı sağlayan Atasoy, Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında da birçok devlet başkanından ve kurumlardan çeşitli ödüllere layık görüldü. Başarısının ardında memleket sevgisi olduğunu söyleyen Atasoy, "Ülkemi çok seviyorum. Bu topraklar kolay kazanılmadı. Şehit kanıyla sulanmış ülkeme hizmet etmek ve adını dünyaya duyurmak için ömrümün sonuna kadar çalışacağım" dedi.

HİZMET ONUR ÖDÜLÜ

2015 yılında Ankara'da Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ın katılımıyla yapılan İslam dünyasının en büyük toplantılarından biri olan Barış kenti Kudüs Zirvesi'ne başkanlık yapan Atasoy, çeşitli ülkelerle Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari, ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla ekonomik işbirliği protokolleri imzaladı. Orta Asya ile ilişkilere katkı sağlamak için 2017'de Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreterliği ile iş birliği yaparak organizasyon ve konferanslar yaptı. Türkiye ile Afrika Devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla 54 Afrika devletinin üye olduğu Afrika Birliği ile 2017'de iş birliği protokolü anlaşması yaparak her yıl Türkiye Afrika Kıtası Ekonomik İşbirliği konferansı yapılmasını sağladı. Atasoy'a bu katkılarından dolayı Ortadoğu barışına katkı sağlayan çalışmalarından dolayı kendisine 22 Arap Devleti adına Arap Devletler Birliği Ankara Büyükelçiliğinde Arap Devletler Ankara Büyükelçilerinin katılımıyla yapılan törenle İslam Dünyasına hizmet onur ödülü verildi. İslam tarihinde ilk defa bir kadın olarak Nezaket Emine Atasoy'a verilen bu ödül gurur verdi.



Atasoy, geçtiğimiz günlerde ise Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'ı Ramallah'taki ofisinde ziyaret ederek İslam Bankası ve Türk iş adamlarının finansman katkısıyla inşa edilmesi planlanan 400 yataklı hastanenin projesini sundu

ULUSKON İLE DEVAM

Yurt dışında iş yapmak isteyen Türk şirketlerinin çoğalmasına destek vererek, ülke ekonomisine katkı sağlamak istediklerini dile getiren Atasoy, "Uluslararasında iş dünyası çerçevesinde ticari, sanayi, sanatsal ve benzeri yapılacak iş anlaşmalarını gerçekleştirerek, ülkemize yabancı yatırımcı kazandırıp ekonomiye katkı sağlamayı hedefliyoruz. İş insanlarımızın yurt dışında yatırım yapmalarını sağlayacak anlaşmaları gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

ŞENOL KANTÜRK