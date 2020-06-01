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Haberler Ekonomi Bakan Varank'tan önemli açıklama: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz

Bakan Varank'tan önemli açıklama: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz

Son dakika... Sanayi ve : " mayısta dip seviyeden döndü. Üretim için oldukça sevindirici."

Bakan Varank'tan önemli açıklama: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz

01.06.2020, 11:26 Güncelleme Tarihi: 01.06.2020,11:38

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin, mayıs ayında dip seviyeden döndüğünü, koronavirüs tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma beklediklerini açıkladı.

Bakan Varank, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi Mayıs'ta dip seviyeden döndü. Düşüşün hız kesmesi, sektörel toparlanma ve beklentilerin iyileşmesi, üretim için oldukça sevindirici. Kovid-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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