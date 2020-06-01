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Haberler Ekonomi Merkez Bankası'ndan piyasaya 22 milyarlık destek

Merkez Bankası'ndan piyasaya 22 milyarlık destek

(), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Haziran ve vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 21 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi. 8 Haziran vadeli ihalede basit yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 olurken, 31 Ağustos vadeli ihalede basit faiz yüzde 6,75, bileşik faiz ise yüzde 6,92 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan piyasaya 22 milyarlık destek

01.06.2020, 12:39

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 8 Haziran ve 31 Ağustos vadeli iki repo ihalesi ile piyasaya 21 milyar 999 milyon 999 bin 994 lira verdi.

İhalelere toplam 61 milyar 9 milyon liralık teklif geldi.

8 Haziran vadeli ihalede basit faiz yüzde 8,25, bileşik faiz yüzde 8,59 olurken, 31 Ağustos vadeli ihalede basit faiz yüzde 6,75, bileşik faiz ise yüzde 6,92 seviyesinde gerçekleşti.

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